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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автомобиль горел в Самаре на ул. Ново-Буянской

11 февраля 2017 11:18
84
Пламя охватило моторный отсек.

Поздно вечером 10 февраля по адресу: Самара, Красноглинский р-н, ул. Ново-Буянская, произошел пожар. Горел моторный отсек автомобиля.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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Комментарии



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В Кинель-Черкасском районе должник удирал от судебных приставов на арестованном автомобиле
Должник попытался спрятать «Калину» в гараже, но не успел. Его догнали судебные приставы-исполнители, которые воспрепятствовали въезду автомобиля в... Закон
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Из-за вынужденной невозможности осуществлять торговлю 54 арендаторам комплекса причинен материальный ущерб на общую сумму 1 млн 130 тысяч рублей.  Закон
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Происшествия
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40
11 февраля 2017  13:02
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В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют,... Происшествия
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Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
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