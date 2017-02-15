Автомеханик частного автосервиса угнал иномарку клиента и продал ее

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Оказалось, что владелец автомашины оставил свою иномарку для проведения ремонтных работ в одной из частных автомастерских на Ленинградском переезде. После этого долгое время он не появлялся в автосервисе. Этим обстоятельством воспользовался один из автомехаников. 29-летний работник автомастерской тайно похитил автомобиль клиента. Он решил продать похищенную иномарку и с этой целью разместил объявление на одном из интернет-сайтов. На сообщение быстро откликнулись покупатели. В итоге мужчина продал автомобиль.Спустя некоторое время после совершенной сделки объявился законный владелец иномарки. Он узнал о продаже своего автомобиля и после нескольких безуспешных попыток решить сложившуюся ситуацию мирным путем, обратился за помощью в полицию.Автовора задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину мужчина отрицать не стал и признался в краже. Он проживает в Самарской области и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.