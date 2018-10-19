Автоледи не смогла подуть в трубку из-за силиконовых губ, и у неё отобрали права

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По информации полиции, перед тем как сесть за руль, Скарлетт Харрисон употребляла алкогольные напитки в компании друга. Впрочем, получить доказательства инспекторам не удалось — девушка так и не смогла подышать в трубочку. Скарлетт предприняла четыре попытки воспользоваться алкотестером, прежде чем в отчаянии заявила: "Мои губы слишком большие".В результате Скарлетт было предъявлено обвинение в отказе от освидетельствования. Девушка признала себя виновной до начала судебного заседания, однако настаивала — отказ не был связан с употреблением алкоголя.Тем не менее прокурор Нил Уайт утверждал: подойдя к машине Скарлетт, офицеры почувствовали запах алкоголя. Следовательно, девушка находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения, даже если отказалась от освидетельствования по иной причине. В результате суд запретил Скарлетт Харрисон водить машину в течение 16 месяцев. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 310 фунтов стерлингов.