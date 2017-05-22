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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автоледи из Тольятти купила в Москве поддельное водительское удостоверение за 1000 рублей

22 мая 2017 14:43
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По статье «Пособничество в изготовлении поддельного официального документа», в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
В Комсомольском районе Тольятти, инспекторы ДПС остановили автомашину, водитель которой нарушил Правила дорожного движения. За рулем авто находилась местная жительница 1988 года рождения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилисткой, изъяли документ и направили его на экспертизу.

В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что в 2014 году, находясь в Москве, нарушительница заплатила малознакомому гражданину 1000 рублей за изготовление поддельного водительского удостоверения на ее имя.

По статье «Пособничество в изготовлении поддельного официального документа», в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото    liveangarsk.ru
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