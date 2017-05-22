Автоледи из Тольятти купила в Москве поддельное водительское удостоверение за 1000 рублей
22 мая 2017 14:43
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В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что в 2014 году, находясь в Москве, нарушительница заплатила малознакомому гражданину 1000 рублей за изготовление поддельного водительского удостоверения на ее имя.
По статье «Пособничество в изготовлении поддельного официального документа», в отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото liveangarsk.ru
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