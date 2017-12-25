Автобус в Москве въехал в подземный переход
25 декабря 2017 17:46
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На опубликованной телеканалом РЕН-ТВ видеозаписи видно, как автобус сбивает группу людей, движущихся по лестнице подземного перехода.
Автобус принадлежит «Мострансавто», подтвердили РБК в пресс-службе компании. «Это был рейсовый автобус с пассажирами, маршрут уточняется», — добавили в «Мострансавто».
Очевидец Ирина рассказала РБК, что на месте работают медики и спасатели. «Под автобусом могут быть жертвы. Везде полиция, служба метро и много людей», — рассказала она.
Очевидец Роман рассказал РБК, что автобус практически полностью разбился и застрял в тоннеле. «Паники нет, все в удивлении и снимают на телефоны все происходящее», — сказал он.
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
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