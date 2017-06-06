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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автобус без водителя устроил массовое ДТП в Саратове

6 июня 2017 13:49
124
Автобус без водителя устроил массовое ДТП в Саратове
У него отказал ручной тормоз.

5 июня в Саратове на Музейной площади неуправляемый автобус маршрута N11 стал виновником массового ДТП. У общественного транспорта отказал ручной тормоз, он покатился, задел "Пежо" и врезался в припаркованный автобус, пишет СарБК.
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