Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии

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В пресс-службе компании Azur Air РБК заявили, что с целью обеспечения безопасности полетов командиры рейсов ZF-7747 Москва - Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург - Краби приняли решение вернуться на территорию России. Они сядут в Екатеринбурге.«После замены экипажа данных рейсов пассажиры продолжат полет к местам отдыха другим безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом. Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации», — добавили в авиакомпании.В авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщили РБК, что они получили информацию о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 мск 28 февраля. В связи с этим они начали планировать маршруты облета указанной территории.«В связи с этим произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов, выполняемых авиакомпанией. Воздушные суда, следующие по трем из них вынуждены совершить промежуточные посадки для дополнительной заправки топливом», — рассказали в «России».Так, рейсы авиакомпании из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876) приземлятся в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах для дозаправки. «Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок (SU6275) совершил посадку на запасной аэродром по маршруту следования в аэропорту Ташкента», — заявили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.РБК направил запросы в авиакомпании Utair, S7 Airlines, «Аэрофлот» и Минтранс.​