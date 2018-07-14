Армия Гватемалы задержала в Тихом океане небольшую подводную лодку с 823 кг кокаина

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Как рассказали в правоохранительных органах Гватемалы, были задержаны трое колумбийцев, которые были членами экипажа субмарины. Наркотики были упакованы в 43 пакета.По данным El Periodico, наркотики прибыли из Колумбии. Подлодка была перехвачены военными в среду, 11 июля. Она была доставлена на базу военно-морского флота.Prensa Libre отмечает, что в 2018 году правоохранители Гватемалы изъяли 15,7 т кокаина, что является рекордом. За весь 2017 год гватемальские правоохранительные органы изъяли 13,6 т.