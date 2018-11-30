Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек

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Инцидент произошел в минувшее воскресенье на одном из пляжей в провинции Буэнос-Айрес. Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли выйти из-за сильного волнения, причем их относило все дальше в море.Рыбак заметил, что леска его удочки натянулась, и понял, что одна из девочек сумела ухватиться за нее. Крикнув, чтобы дети держались, мужчина побежал за помощью. Он встретил 17-летнего молодого человека, который хорошо умел плавать. Когда они вдвоем вернулись на пляж, одна из девочек смогла самостоятельно выбраться на берег, но двух других отнесло дальше в море примерно на 60 метров.Молодой человек прыгнул в воду, но из-за сильного волнения спас только одну девочку. Другая в это время держалась за леску. Спустя еще 20 минут Эрнан Мария вытащил и ее. Пострадавших доставили в больницу."Было бы ужасно тяжело видеть их гибель. Если бы я ничего не сделал, воспоминания об этом преследовали бы меня всю жизнь", — отметил рыбак.