Я нашел ошибку
Главные новости: 
Причина пожара устанавливается.
В Самаре на улице Ташкентской сгорели припаркованные «Газель» и джип
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня Пожар тушили 9 человек.
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня
В Самарской области подорожали овощи, колбасные изделия и рыба
В Самарской области подорожали овощи, колбасы и рыба
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
В Промышленном районе Самары незаконно продавали алкоголь
В Жигулевске тушили пожар на 40 кв. метрах Горели надворные постройки.
В Жигулевске тушили пожар на 40 кв. метрах
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы Призеры были награждены почетными грамотами.
В Тольятти Росгвардейцы провели соревнования среди подшефных воспитанников и учеников школы
В самарском Загородном парке состоится
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
сегодня  Воскресенье,14 января, 13:30
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 56.6
-0.4
EUR 68.26
0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья

14 января 2018 11:26
115
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
"Кукурузник" совершал облет участков нефтепровода.

Вчера, 13 января, стали известны подробности воздушного инцидента, который случился в небе Оренбургской области днем раньше.
Как сообщает RIA56, легкомоторное воздушное судно Ан-2, принадлежащее авиакомпании «Лайт Эйр» и направлявшееся из Татарстана в Самару, совершило вынужденную посадку в Северном районе Оренбургской области. Самолет сел у населенного пункта Курская Васильевка.

К счастью, при незапланированной посадке Ан-2 никто не пострадал. При этом уже известно, что на борту в этот момент находилось три человека. Самолет сразу провалился в снег.
На земле также, по оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет.
Тем не менее, на место посадки оперативно прибыли пожарные и спасатели.
Во время рейса Ан-2 совершал облет участков нефтепровода АО «Транснефть – Урал». Причины экстренной посадки самолета не сообщаются, пишет TLTgorod.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 января 2018  13:30
Закон касается сотен тысяч граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда.
Дачи вышли из леса: Росреестр объяснил, как воспользоваться "лесной амнистией"
Закон касается сотен тысяч граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда.  Закон
437
13 января 2018  01:11
При этом соавтор законопроекта о блогерах-иноагентах подчеркивает, что документ «не вводит цензуру».
Пользователей соцсетей обяжут маркировать публикации статей СМИ-иноагентов, сами они также смогут попасть в реестр
При этом соавтор законопроекта о блогерах-иноагентах подчеркивает, что документ «не вводит цензуру».   Закон
683
12 января 2018  17:17
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные вещи.
Тольяттинские полицейские с коллегами из Казахстана раскрыли серию квартирных краж
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные... Закон
272
11 января 2018  21:21
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €4 тыс. предпринимателю из Татарстана
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено.  Закон
246
11 января 2018  18:43
Самарец ответит перед судом за попытку дать взятку сотруднику Самарской таможни
Самарец ответит перед судом за попытку дать взятку сотруднику Самарской таможни
  Закон
354
11 января 2018  18:35
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший сотрудник Росгвардии
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший сотрудник Росгвардии
  Закон
274
11 января 2018  17:26
В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей.
Руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис» подозреваются в коммерческом подкупе
В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей.   Закон
279
Весь список
Происшествия
14 января 2018  11:51
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня Пожар тушили 9 человек.
В Кинеле на 50 кв. метрах горела баня
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
94
14 января 2018  11:26
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
"Кукурузник" совершал облет участков нефтепровода. Происшествия
114
14 января 2018  11:15
В Промышленном районе Самары незаконно продавали алкоголь
Спиртное стоимостью 17 000 рублей изъята из незаконного оборота. Происшествия
117
Весь список
Криминал
14 января 2018  10:15
Житель Жигулевска, пригласивший к себе друзей отмечать новогодние праздники, лишился сотового телефона Вор сдал похищенный гаджет в ломбард.
Житель Жигулевска, пригласивший к себе друзей отмечать новогодние праздники, лишился сотового телефона
Вор сдал похищенный гаджет в ломбард. Криминал
248
13 января 2018  11:48
Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года
Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года
 Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Криминал
399
13 января 2018  11:10
Житель Тольятти пытался обокрасть автомобиль, разбив стекло молотком Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали, когда он пытался скрыться.
Житель Тольятти пытался обокрасть автомобиль, разбив стекло молотком
Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали, когда он пытался скрыться. Криминал
435
Весь список


Видео
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
295
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6281
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2343
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9268
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2872
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11224
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3057
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1838
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2244
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2128
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1780
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3408
Весь список

Мероприятия
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
В Самаре состоялся Рождественский концерт, посвященный Рождеству Христову
В самарском Духовно-просветительском центре «Кириллица» пройдет благотворительная акция «Рождение добра»
Весь список
Популярное
за сегодня

На улице Комсомольской в Самаре 67 спасателей тушили пожар в жилом доме

665

В Кировском районе Самары столкнулись два ВАЗовских авто, КамАЗ и ПАЗ (Уточненная)

586

В Сызранском районе сотрудники ГИБДД задержали пешехода с пакетом марихуаны

395
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

3014

Блогер из Самары снял видео тоннеля для скоростного трамвая под улицей Дальней

1950
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда