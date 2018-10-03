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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Амёба-хищник убила человека, съев его мозг

3 октября 2018 16:12
84
Смерть мужчины стала первым из зарегистрированных поражений мозга такими организмами.
Сёрфингист Фабрицио Стабиле скончался 21 сентября 2018 года, и до наступления смерти врачи фиксировали у мужчины все признаки инсульта — бессвязная речь, паралич некоторых конечностей и судороги. Однако вскрытие показало, что в мозг 29-летнего сёрфера попала одна из самых опасных амёб, живущих в пресной воде, передает life.ru со ссылкой на NBC.

Проблемы со здоровьем начались у Фабрицио сразу после посещения бассейна с волнами в городе Уэйко, штат Техас. Медики выяснили, что в головной мозг молодого мужчины попала Naegleria fowleri (Ниглерия Фоулера) — амёба, способная поедать участки головного мозга и поражающая центральную нервную систему. Амёбный мeнингoэнцeфaлит был диагностирован у мужчины слишком поздно, спасти сёрфингиста не удалось. Других посетителей бассейна теперь проверяют на предмет заражения.


Фото: © Pixabay
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Комментарии



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