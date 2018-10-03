Амёба-хищник убила человека, съев его мозг
3 октября 2018 16:12
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Проблемы со здоровьем начались у Фабрицио сразу после посещения бассейна с волнами в городе Уэйко, штат Техас. Медики выяснили, что в головной мозг молодого мужчины попала Naegleria fowleri (Ниглерия Фоулера) — амёба, способная поедать участки головного мозга и поражающая центральную нервную систему. Амёбный мeнингoэнцeфaлит был диагностирован у мужчины слишком поздно, спасти сёрфингиста не удалось. Других посетителей бассейна теперь проверяют на предмет заражения.
Фото: © Pixabay
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