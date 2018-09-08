Американка подорвала себя, перепутав динамитную шашку со свечой

110

Из-за грозы в доме 30-летней американки пропало электричество. Возможности восстановить его или купить запасные генераторы не было, но зато кто-то вспомнил, что в подвале предыдущие жильцы оставили свечи. Найденные "свечи" было решено использовать, что обернулось плачевно для девушки.На момент взрыва в доме находились её муж и двое детей, никто из них не пострадал. Полиция обнаружила в доме ещё одну динамитную шашку и уничтожила её в соответствии с правилами безопасности.