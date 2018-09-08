Американка подорвала себя, перепутав динамитную шашку со свечой
8 сентября 2018 22:31
110
Из-за грозы в доме 30-летней американки пропало электричество. Возможности восстановить его или купить запасные генераторы не было, но зато кто-то вспомнил, что в подвале предыдущие жильцы оставили свечи. Найденные "свечи" было решено использовать, что обернулось плачевно для девушки.
На момент взрыва в доме находились её муж и двое детей, никто из них не пострадал. Полиция обнаружила в доме ещё одну динамитную шашку и уничтожила её в соответствии с правилами безопасности.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 сентября 2018 13:59
При досмотре в «зеленом» коридоре в ручной клади мужчины были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме: 89 488 долларов США, 82 200 Казахских тенге,... Закон
227
7 сентября 2018 22:21
Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания. Закон
374
7 сентября 2018 10:42
Хотя с момента принятия закона прошло 2 месяца, суды Самарской области не спешили начинать перерасчет. Закон
205
6 сентября 2018 23:15
По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Закон
383
5 сентября 2018 16:32
Оглашение приговора должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Закон
269
5 сентября 2018 11:44
Изначально суд планировалось разместить в Казани. Закон
252
4 сентября 2018 19:36
Всего он похитил у дедушки собственного ребенка более 114 тысяч рублей. Закон
305
Происшествия
8 сентября 2018 22:31
Она получила серьёзные травмы рук и лица. Происшествия
109
8 сентября 2018 17:26
Машина выгорела целиком. Происшествия
207
8 сентября 2018 15:13
В связи с этим на одном из участков Крымского моста ограничили движение. На момент происшествия в Керченском проливе дул крепкий ветер, на воде было до семи... Происшествия
241
Криминал
8 сентября 2018 10:51
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Криминал
207
7 сентября 2018 13:23
Экс-начальника департамента градостроительства Самары обвиняют в мошенничестве. Криминал
246
7 сентября 2018 10:12
Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» раскрыли преступление. Криминал
199
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
309
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
473
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
925
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1646
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1105
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2045
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
483
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1407
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
997
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1084
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1051
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
790
Мероприятия