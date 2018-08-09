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Американец выжил, застряв на несколько дней под перевернувшимся пикапом

9 августа 2018 23:22
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В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом.
В США водитель выжил, проведя несколько дней под перевернувшимся пикапом. Инцидент произошёл недалеко от города Айдахо-Фолс, сообщает ABC News, передает life.ru.

В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом. На место прибыли пожарные и правоохранители. Как оказалось, транспортное средство съехало в овраг и приземлилось в небольшой канаве, перевернувшись на одну из сторон. Водитель оказался частично зажат в машине, он провёл под ней несколько дней.

Молодой человек находился в сознании и отвечал спасателям. Инцидент произошёл в удалённой местности, там не ловила телефонная и радиосвязь. Спасателям с помощью специального оборудования удалось вызволить пострадавшего из-под пикапа. Молодому человеку оказали помощь на месте, а затем на вертолёте доставили в госпиталь. 


Фото: © Idaho Falls Fire Department
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