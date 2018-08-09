Американец выжил, застряв на несколько дней под перевернувшимся пикапом

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В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом. На место прибыли пожарные и правоохранители. Как оказалось, транспортное средство съехало в овраг и приземлилось в небольшой канаве, перевернувшись на одну из сторон. Водитель оказался частично зажат в машине, он провёл под ней несколько дней.Молодой человек находился в сознании и отвечал спасателям. Инцидент произошёл в удалённой местности, там не ловила телефонная и радиосвязь. Спасателям с помощью специального оборудования удалось вызволить пострадавшего из-под пикапа. Молодому человеку оказали помощь на месте, а затем на вертолёте доставили в госпиталь.Фото: © Idaho Falls Fire Department