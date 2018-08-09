Американец выжил, застряв на несколько дней под перевернувшимся пикапом
9 августа 2018 23:22
180
В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом. На место прибыли пожарные и правоохранители. Как оказалось, транспортное средство съехало в овраг и приземлилось в небольшой канаве, перевернувшись на одну из сторон. Водитель оказался частично зажат в машине, он провёл под ней несколько дней.
Молодой человек находился в сознании и отвечал спасателям. Инцидент произошёл в удалённой местности, там не ловила телефонная и радиосвязь. Спасателям с помощью специального оборудования удалось вызволить пострадавшего из-под пикапа. Молодому человеку оказали помощь на месте, а затем на вертолёте доставили в госпиталь.
Фото: © Idaho Falls Fire Department
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 августа 2018 22:36
Закон
258
9 августа 2018 20:23
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей. Закон
145
9 августа 2018 18:32
Закон
151
9 августа 2018 15:36
Задержание осуществлено сразу после получения полицейским денежных средств в сумме 200 000 рублей. Закон
558
9 августа 2018 14:37
Как отметили в ведомстве, к ответственности привлечены индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Закон
142
7 августа 2018 23:58
По словам одной из девушек, футболист поначалу помогал ей с ребёнком, но потом помощь сошла на нет. Закон
463
7 августа 2018 22:41
Сама Донгак написала на своей странице в "Фейсбуке", что две исторические фотографий времён Второй мировой войны, которые были сняты в Германии, она... Закон
475
Происшествия
9 августа 2018 23:22
В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом. Происшествия
175
9 августа 2018 21:42
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о ДТП, полицейские просят позвонить по телефону. Происшествия
230
9 августа 2018 20:54
Отмечается, что трагедия произошла 8 августа при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина. Происшествия
196
Криминал
9 августа 2018 14:01
По имеющимся сведениям, полицейский причастен к коррупционной деятельности. Криминал
185
9 августа 2018 13:43
Задержание осуществлено сразу после получения полицейским 200 000 рублей. Криминал
409
9 августа 2018 13:06
Он присвоил свыше 21 тысячи рублей. Криминал
202
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
312
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
773
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
642
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1214
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
980
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1023
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1621
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1601
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3292
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2378
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3519
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
810
Мероприятия