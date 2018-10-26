Я нашел ошибку
Главные новости: 
На прошлой неделе сборная России одержала победу на Юношеской Олимпиаде в медальном зачёте, установив рекорд по количеству наград (59).
Не попал в "Танцы", зато выиграл золото Олимпиады. Как брейк-дансер покорил мир
В ведомстве сообщили, что ситуацию изучат в течение 10 дней, после чего будут обнародованы результаты.
ФАС выяснит причины роста цен на сахар
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Который спокойно умывался, сидя на вершине.
Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
Мемориальный бюст артисту сделали по проекту народного художника РФ Салавата Щербакова.
Памятник Табакову открыли в МХТ имени Чехова
Единственный плюс гаджетов в том, что печать на клавиатуре развивает мелкую моторику.
Медики рассказали о последствиях использования мобильных гаджетов
Неадекватный мужчина в приступе паники устроил переполох на борту и добился отмены вылета.
Пассажир открыл дверь самолёта во время рейса в США
Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мер
Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО
сегодня  Суббота, 27 октября, 01:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше

26 октября 2018 22:34
96
Который спокойно умывался, сидя на вершине.
Альпинист Войцех Ябчинский совершил восхождение на вершину горы Рысы, которая является самой высокой точкой Польши, и обнаружил там домашнего кота, передает life.ru.

Потрясённый мужчина сфотографировал животное и поделился снимками в социальных сетях.

Войцех Ябчинский поднялся на высоту 2,5 тысячи метров и чувствовал себя героем, пока не обнаружил домашнего кота, который спокойно умывался, сидя на вершине.

Хвостатый альпинист выглядел совершенно расслабленным и совсем не удивился появлению Войцеха. Впрочем, его заинтересовал обед мужчины — и он даже подошёл поближе.

Войцех подозревает, что кот пришёл на вершину из туристического домика, который находится на склоне горы.

Пользователи соцсетей по-разному оценили ситуацию. Некоторые из них заявили, что в груди отважного котика бьётся сердце снежного барса. Другие же обеспокоились дальнейшей судьбой хвостатого и сообщили, что было крайне недальновидно оставлять кота на вершине.

"К сожалению, его ждёт смерть в горах. Было бы неплохо, если бы кто-то проявил эмпатию и здравый смысл и попытался забрать кота в безопасное место"
из комментариев к фотографиям 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
195
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
224
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
232
25 октября 2018  21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
221
25 октября 2018  20:57
В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.
На шесть лет отправится в колонию тольяттинец, хранивший у себя дома килограмм героина
В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.   Закон
218
25 октября 2018  20:21
Суд назначил им наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Сызрани гости до смерти забили хозяина квартиры
Суд назначил им наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.   Закон
475
24 октября 2018  16:47
Информация, поступившая из Прокуратуры Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов местного самоуправления, муниципального предприятия и хозяйствующего субъекта.
В отношении главы Самары возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства
Информация, поступившая из Прокуратуры  Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов... Закон
363
Весь список
Происшествия
26 октября 2018  22:34
Который спокойно умывался, сидя на вершине.
Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
Который спокойно умывался, сидя на вершине.   Происшествия
95
26 октября 2018  21:45
Неадекватный мужчина в приступе паники устроил переполох на борту и добился отмены вылета.
Пассажир открыл дверь самолёта во время рейса в США
 Неадекватный мужчина в приступе паники устроил переполох на борту и добился отмены вылета. Происшествия
111
26 октября 2018  18:15
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В Приволжском районе пасынок ударил ножом своего отчима в ходе пьяной ссоры
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Происшествия
145
Весь список
Криминал
26 октября 2018  13:59
В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей
В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Криминал
231
26 октября 2018  11:14
Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил О грабеже возбуждено уголовное дело.
Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил
О грабеже возбуждено уголовное дело. Криминал
154
25 октября 2018  13:28
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Преступник заметил его в кафе и пошел следом. Криминал
208
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
352
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
511
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
492
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
552
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
509
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
991
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
817
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1202
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1254
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2366
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1772
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1949
Весь список

Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные