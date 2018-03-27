Алиментщик из Кошкинского района задолжал своему сыну свыше 540 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Кошкинского района Самарской области в отношении гражданина П. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребенка. Мужчина задолжал своему сыну свыше 540 тысяч рублей.Долгое время гражданин П. числился безработным и не имел официального дохода, что не давало судебным приставам-исполнителям возможности направить по месту работы исполнительные документы для удержания ¼ части получаемых ежемесячно денежных средств.Суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако мужчина к отбытию наказания не приступил. Судебными приставами-исполнителями было принято решение привлечь должника к ответственности.В ходе судебного заседания гражданин П. был приговорен к 15 суткам административного ареста. Отбыв наказание, мужчина поспешил скрыться от приставов. Однако затаиться получилось не надолго. В ходе исполнительных действий должник был найден. В отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил гражданина П. к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ. Если после этого мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то его ждет более строгое наказание, вплоть до лишения свободы сроком до одного года.