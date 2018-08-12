Акула напала на дайвера в Приморье
12 августа 2018 23:39
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Инцидент произошёл вблизи острова Желтухина в заливе Петра Великого во время охоты на лакедру. Дайвер подстрелил рыбу, но её попыталась отобрать акула. Хищница покусала человека за ласты, мужчина не пострадал.
— Он позвал на помощь, подошёл катер, только после этого акула уплыла, — рассказал президент краевой Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин.
По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.
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