Акула напала на дайвера в Приморье

171

Инцидент произошёл вблизи острова Желтухина в заливе Петра Великого во время охоты на лакедру. Дайвер подстрелил рыбу, но её попыталась отобрать акула. Хищница покусала человека за ласты, мужчина не пострадал.— Он позвал на помощь, подошёл катер, только после этого акула уплыла, — рассказал президент краевой Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин.По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.