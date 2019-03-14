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Агрессивный пассажир заплатил миллион рублей за вынужденную посадку в Краснодаре

14 марта 2019 21:11
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Мужчина находился на борту в нетрезвом состоянии, матерился, грубил в ответ на замечания экипажа и не выполнял требований.
Пьяная выходка петербуржца, по вине которого летевший из Сочи в Москву самолёт вынужден был приземлиться в Краснодаре, ещё до рассмотрения уголовного дела обошлась ему в миллион рублей, говорится на сайте СКР, передает life.ru.

По данным следствия, 16 октября прошлого года 35-летний житель Петербурга находился на борту в нетрезвом состоянии, вёл себя агрессивно и матерился, грубил в ответ на замечания экипажа и не выполнял их требований. Командир борта принял решение о снятии мужчины с рейса.

— ...Уголовное дело направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд, — уточняется в сообщении.

После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его нашли в Москве и доставили в Краснодар, где он был взят под стражу.

— Обвиняемый признал вину и добровольно возместил причинённый имущественный ущерб "Аэрофлоту" в сумме более 300 тыс. рублей, а также гражданские требования двух истцов, которые пострадали от преступных действий обвиняемого, в размере 350 тыс. рублей каждому, — добавляется в сообщении. 



Фото: © Pixabay
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