Застрявшая в ледяной пещере пара жгла свои волосы, чтобы согреться

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Годовалую дочку Аврору они оставили с бабушкой, попросив позвонить в полицию, если не вернутся на следующий день. Пара изучала пещеру три недели, готовясь к походу и читая все необходимые предупреждения. По словам супругов, они потерялись "из-за неправильной информации".В пещере Джессика и её супруг намокли под водопадом, после чего им пришлось сжечь рюкзаки, некоторую одежду и даже частично волосы в попытке остаться в тепле. В результате вещей, которые можно было бы сжечь, не осталось.Возможно, решение родственников обратиться в полицию утром в воскресенье спасло жизни Спенсера и Джессики. Спасатели нашли супругов трясущимися от холода и неспособными двигаться. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, несмотря на обморожения на руках. Поисково-спасательному отряду потребовалось около пяти-шести часов на обнаружение супругов. Молодого человека спасатели встретили песней Happy birthday to you.— Действительно очень страшно думать о том, что оставляешь ребёнка без родителей и что выхода нет. Страшно оказаться перед лицом смерти. Ужасней всего было, когда бояться начал Спенсер. Я всё время верила в то, что он вытащит меня отсюда, но когда я увидела, как он напуган, я поняла, что для нас это конец, — рассказала Джессика. По её словам, это был "ужасающий опыт", изменивший её и супруга к лучшему.— Вещи, которые раньше были важными, определённо, сейчас не являются такими. Я не могу смотреть телевизор, пролистывать ленту в "Инстаграме" или "Фейсбуке", потому что селфи больше не важны, мне всё равно, — добавила Джессика Кристиансен.