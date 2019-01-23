Занятия в 11 школах Самары отменили из-за аварии на теплотрассе
23 января 2019 11:58
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Занятия первой смены были отменены в среду в 11 школах Самары из-за аварии на магистральном теплопроводе, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации областного центра.
"По информации департамента образования дистанционное обучение организовано в школах NN 10, 43, 85, 100, 102, 108, 124, 154, 175 в Промышленном районе, школах NN 32, 79 в Кировском районе", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Он пояснил, что решение о занятиях второй смены будет принято позднее по ситуации.
Также в среду отменены занятия в пяти детсадах, оказавшихся в зоне коммунальной аварии.
Как сообщалось, днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. 12 человек получили ожоги.
В зоне аварии оказалось более 470 домов, в которых проживает около 75 тыс. человек, и 41 социально-значимый объект, в том числе, 17 детсадов, 15 школ и 9 медучреждений. Здания были переведены на резервную схему теплоснабжения на пониженных параметрах.
Ликвидация аварии продолжается.
pixabay.com
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