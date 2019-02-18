За выходные в трех ДТП в Самаре пострадали четверо детей
18 февраля 2019 12:16
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За прошедшие выходные на территории города Самара зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 несовершеннолетних получили травмы.
Дети, в силу своих возрастных особенностей, выходя на улицу, становятся беззащитными и не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию. А садясь в автомобиль – они заложники ситуации. Именно по этому, мы с вами должны осуществлять тщательный контроль за их участием в дорожном движении, сообщает ГорГАИ Самары.
Уважаемые родители! Напомните своим детям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Своевременно обучайте их умению ориентироваться в дорожной ситуации. Воспитывайте в них потребность быть осторожными и осмотрительными. Помните, что если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! Научите детей правилам безопасного перехода проезжей части. Ежедневно напоминайте, что прежде чем переходить проезжую часть нужно убедиться в безопасности своих действий! Совместно разработайте безопасные маршруты следования до всех мест, куда ребенку придется добираться самостоятельно. Объясните ребенку, что остановить транспортное средство мгновенно невозможно! Запретите детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта или на запрещающий сигнал светофора, в неположенном месте. Расскажите им о последствиях автоаварий! Обучайте детей предвидеть скрытую опасность! Расскажите о том, что на верхней одежде пешехода обязательно должны быть световозвращающие элементы и чем больше таких элементов на одежде у ребенка, тем заметнее он для водителя в темное время суток. Сами используйте световозвращатели, таким образом показывая ребенку пример.
Садясь в автомобиль - расскажите ребенку зачем нужно детское удерживающее устройство и ремень безопасности, и не забывайте пристегнуться сами.
Помните, только совместными усилиями мы сможем обезопасить наших детей от получения травм в результате автоаварий!
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