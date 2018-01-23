За неделю три предпринимателя в Самарской области нарушили закон в о продаже алкоголя

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С 15 по 22 января министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области были проведены контрольные мероприятия в объектахторговли региона (Самара, Большечерниговский район) с целью выявления нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.Всего из незаконного оборота изъято 57 литров лицензируемой алкогольной продукции и 51,5 литра спиртосодержащей продукции.В отношении правонарушителей возбуждены административные производства, сообщает пресс-служба облправительства.