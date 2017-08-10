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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

За 7 месяцев в Самарской области произошло 44 ДТП с автобусами

10 августа 2017 12:56
83
За 7 месяцев в Самарской области произошло 44 ДТП с автобусами
Пострадали 82 человека.

За 7 месяцев 2017 года на территории Самарской области при участии автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, произошло 44 ДТП, в результате которых 82 человека получили ранения различной степени тяжести.

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта влекут за собой тяжелые последствия, в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе принимаются меры по сокращению их количества. Инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние транспортных средств, задействованных на пассажирских перевозках, наличие необходимых документов, использование тахографа и соблюдение водителями режима труда и отдыха, сообщает облМВД.
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Комментарии



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