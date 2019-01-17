Жительница Шенталинского района, вцепившись в стул и нецензурно браня судебных приставов, противилась явке в суд

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В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении гражданки О. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина задолжала своему сыну свыше 40 тысяч рублей.На судебное заседание женщина не явилась. Судьей было вынесено постановление о ее принудительном приводе.Судебными приставами по ОУПДС был совершен выход по месту проживания гражданки О. Не желая идти в суд, должница вцепилась в находящийся рядом с ней стул. Громко и нецензурно выражаясь в адрес работников Службы, женщина категорически отказалась пройти с ними.На нее был наложен административный штраф в размере одной тысячи рублей.Успокоившись, женщина все-таки явилась на судебное заседание. Теперь ей придется не только отбыть наказание в виде обязательных работ сроком 40 часов и погасить имеющуюся задолженность по алиментам, но и выплатить административный штраф за воспрепятствование судебным приставам.