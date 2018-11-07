Житель Самарской области спрятался в шкаф от приставов

100

В отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении гражданина Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание его несовершеннолетнего ребенка. Мужчина задолжал своему сыну свыше 56 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении гражданина Г. был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ, к отбытию которого он так и не приступил.На судебное заседание должник не явился, и судьей было вынесено постановление о его принудительном приводе.Судебными приставами по ОУПДС был совершен выход по месту проживания гражданина Г. Не желая идти в суд, мужчина спрятался от работников Службы в шкафу. Должник был предупрежден, что ему необходимо пройти с судебными приставами в суд, иначе в отношении него будет составлен протокол. Несмотря на предупреждение, гражданин Г. отказался исполнить требования судебных приставов. В связи с этим на него был наложен административный штраф в размере одной тысячи рублей.Теперь мужчине, которому все-таки пришлось явиться в суд, придется не только отбыть наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток и погасить имеющуюся задолженность по алиментам, но и выплатить административный штраф за «прятки» от судебных приставов.