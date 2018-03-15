Житель Самарской области пытался пронести в суд складной нож, пряча его в кармане куртки

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Посетитель Безенчукского районного суда Самарской области пришел на заседание с ножом. Перед входом в здание мужчина был остановлен судебными приставами, которыепредупредили о запрете проноса в здание суда взрывчатых веществ, огнестрельного и травматического оружия, а также и колюще-режущих предметов. Работники УФССП России поСамарской области попросили мужчину выложить запрещенные предметы, на что гражданин Г. сообщил, что ничего подобного при себе не имеет. Однако металлодетектор сработал на уровнеодного из карманов верхней одежды мужчины.Судебными приставами по ОУПДС был произведен визуальный досмотр гражданина Г., в ходе которого в кармане его куртки был найденскладной нож длиной 21 сантиметр.В связи с тем, что мужчина не исполнил законное распоряжение судебного пристава по ОУПДС, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным в совершенииправонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа.