Житель Самарской области погасил долг за газ, тепло и электроэнергию после ареста счетов

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В отделе судебных приставов г. Отрадного Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина З. задолженности по коммунальным платежам в размере почти 33 тысячи рублей.В ходе исполнительных действий установлено, что по адресу, указанному в исполнительном документе, должник не проживает. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Узнав об этом, гражданин З. самостоятельно связался с работниками Службы по телефону. Получив разъяснения об условиях снятия ограничений со счетов, мужчина «онлайн» погасил долг при помощи «Банка данных исполнительных производств».Исполнительное производство в отношении гражданина З. окончено фактическим исполнением.