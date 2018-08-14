Житель Самарской области оплатил задолженность в 120 тысяч рублей по налогам после ареста машины

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Житель Самарской области оплатил задолженность в 120 тысяч рублей по налогам только после того, как судебные приставы г. Сызрани вынесли исполнительский сбор и арестовали его машину.В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Б о взыскании 108 тысяч рублей в пользу Межрайонной инспекции ФНС №3 по Самарской области. Соответствующее постановление было направлено в адрес сторон исполнительного производства. В отдел судебных приставов должник не являлся, в связи с чем судебный пристав направился по месту его проживания.Судебный пристав установил имущественное положение должника. Мужчина оказался владельцем автомобиля Лада Гранта.В связи с тем, что в установленный срок для добровольного погашения задолженности, гражданин Б. не предоставил сведения об оплате 108 тысяч рублей, судебный пристав - исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 7,5 тысяч рублей. Совершив выход по месту проживания должника, был арестован автомобиль Лада Гранта, 2007 года выпуска. Он был оценен в 120 тысяч рублей.После применения мер принудительного воздействия, гражданин Б. погасил задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.