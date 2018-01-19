Житель Новокуйбышевска, повторно задержанный за рулем в нетрезвом виде, отправится на обязательные работы
19 января 2018 13:47
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Прокуратурой г. Новокуйбышевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ш.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Ш., ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь 4 ноября 2017 года, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ 21102. 5 ноября 2017 года примерно в 00:05 часов Ш. был задержан сотрудниками ДПС во дворе дома № 37 по ул. Чернышевского в г. Новокуйбышевске.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, сообщает облпрокуратура.
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