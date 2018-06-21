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Житель Кинельского района хотел провезти в Самару говядину без ветеринарных документов

21 июня 2018 12:34
57
Житель Кинельского района хотел провезти в Самару говядину без ветеринарных документов. В итоге мясо было направлено на утилизацию.
В итоге мясо было направлено на утилизацию.

540 кг говядины без документов были обнаружены инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области у жителя Кинельского района. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками УФСБ по Самарской области и ДПС ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области на посту около поселка Смышляевка.
Гражданин вез мясо от двух коров на своем автомобиле в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые бы подтверждали бы качество и безопасность говядины, у него не было. В итоге мясо было направлено на утилизацию на Дубово-Уметский ветсанутильзавод, где в соответствии с действующим законодательством оно было переработано на мясокостную муку в присутствии владельца, сообщает ведомство
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