Женщина упала с моста через реку Большой Иргиз
29 ноября 2018 10:39
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Прокуратурой Большечерниговского района проведена проверка по обращению жительницы села Августовка, упавшую с моста через реку Большой Иргиз и получившую травмы, о ненадлежащем содержании администрацией поселения пешеходного моста.
В результате проведенной проверки установлено, что на балансе администрации мост не состоит, технический контроль и техническое обслуживание вышеуказанного мост не осуществляется, сообщает облпрокуратура.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление в адрес главы сельского поселения Владимира Шкитина.
Представление прокурора рассмотрено администрацией поселения с грубыми нарушениями требований закона. Прокурор в установленном порядке не был извещен о времени и месте рассмотрения представления, законные требования прокурора в установленный срок не исполнены.
В связи с изложенным в отношении главы сельского поселения Владимира Шкитина прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий).
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении глава поселения Шкитин привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило.
В настоящее время проход граждан по мосту ограничен.
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