Взрыв или метеорит в Самаре?

326

В субботу, 6 апреля, поздно вечером самарцев встревожили странные хлопки и вспышка света. Социальные сети заполнили сообщения вроде: «Метро Безымянка было что то, типа хлопка и не большая ударная волна», «В центре города тоже слышно было хлопки», «В Зубчаниновке вспышки яркого света и громкие хлопки!», «По дороге в аэропорт в районе поселка Волжский - вспышки света», «Даже из Чапаевска было видно в стороне Самары вспышки. Время около 21:20».Природа этого явления пока неизвестно. В ГУ МЧС отметили, что никакой информации об этом нет. Сообщений о разрушениях в городе также не поступало.- По данному факту сейчас проводят проверку и уточняют информацию, - добавили в ведомстве.Среди версий случившегося – падение метеорита. Отметим, что подобное астрономическое явление сегодня запечатлели в небе Красноярского края, пишет "КП в Самаре".Видео: Igorej You/Youtube.com, Илья Сергеевич/Vk.comФото pixabay.com