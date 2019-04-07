Взрыв или метеорит в Самаре?
7 апреля 2019 12:49
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В субботу, 6 апреля, поздно вечером самарцев встревожили странные хлопки и вспышка света. Социальные сети заполнили сообщения вроде: «Метро Безымянка было что то, типа хлопка и не большая ударная волна», «В центре города тоже слышно было хлопки», «В Зубчаниновке вспышки яркого света и громкие хлопки!», «По дороге в аэропорт в районе поселка Волжский - вспышки света», «Даже из Чапаевска было видно в стороне Самары вспышки. Время около 21:20».
Природа этого явления пока неизвестно. В ГУ МЧС отметили, что никакой информации об этом нет. Сообщений о разрушениях в городе также не поступало.
- По данному факту сейчас проводят проверку и уточняют информацию, - добавили в ведомстве.
Среди версий случившегося – падение метеорита. Отметим, что подобное астрономическое явление сегодня запечатлели в небе Красноярского края, пишет "КП в Самаре".
Видео: Igorej You/Youtube.com, Илья Сергеевич/Vk.com
Фото pixabay.com
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