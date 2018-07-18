Взрыв газа на ул. Медицинской в Самаре: частично разрушились стены
18 июля 2018 13:09
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Появились новые подробности взрыва в квартире двухэтажного дома, который прогремел в среду, 18 июля, около 4 часов утра на улице Медицинской, 1 в Куйбышевском районе Самары. Напомним, в результате случившегося пострадала 79-летняя пенсионерка. Она получила ожоги рук 2 степени.
Как рассказали в поисково-спасательном отряде Самары, именно в ее квартире на первом этаже и произошел хлопок газовоздушной смеси. Перед этим хозяйка квартиры слышала странное шипение. Когда она включила свет, произошел сильный хлопок, пишет "КП в Самаре".
Судя по фото, которые предоставили спасатели, взрывной волной в квартире выбило оконные рамы вместе с решетками, межкомнатные двери. Кроме того, частично разрушились стены в двух квартирах и были повреждены перекрытия между этажами.
Известно, что из дома было эвакуировано 10 человек. В ближайшее время здание будет обследовано на предмет безопасности. Жильцов поврежденных квартир, скорее всего, временно разместят в другом месте. Как сообщалось ранее, в СУ СК по Самарской области начата доследственная проверка.
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