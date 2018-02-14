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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Высадившего ребенка из автобуса водителя в Саратове отстранили от работы

14 февраля 2018 13:46
141
Высадившего ребенка из автобуса водителя в Саратове отстранили от работы Отец ребенка, сообщил, что водитель применил силу к мальчику.
Отец ребенка, сообщил, что водитель применил силу к мальчику.

В Саратове водитель автобуса N53, который применил физическую силу к несовершеннолетнему пассажиру, отстранен от работы. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам ребенка в регионе в соцсети. К Татьяне Загородней обратился отец ребенка, который сообщил, что водитель применил силу к мальчику и требовал оплату за проезд, несмотря на наличие проездного билета и справки несовершеннолетнего. После этого он высадил школьника. Уполномоченный потребовала разбирательства по этому случаю, после чего водителя вызвали на дисциплинарную комиссию, пишет СарБК.
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Комментарии



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