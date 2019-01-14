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Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в городе Шахты

14 января 2019 13:37
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Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Все квартиры на девятом этаже пострадавшего от взрыва дома полностью разрушены.
Все квартиры на девятом этаже пострадавшего от взрыва дома полностью разрушены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в рамках расследования следователи проводят выемку документов в газоснабжающей и управляющей компаниях, а также допрашивают жильцов дома и очевидцев произошедшего.
Ведутся поисковые работы. Спасатели каждые 15-20 минут объявляют «минуту тишины» на месте ЧП, чтобы услышать, не доносятся ли из-под завалов крики о помощи. Губернатор Василий Голубев распорядился готовить оборудование и технику для проведения работ ночью. Ликвидация последствий ЧП займет не менее суток.
Все квартиры на девятом этаже пострадавшего от взрыва подъезда жилого дома в городе Шахты полностью разрушены, сообщили ТАСС в администрации Ростовской области.

Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва находился на девятом этаже.

По данным МЧС, в одной из квартир дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, судьба четырех неизвестна. Из здания были эвакуированы 140 человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы почти 120 человек и 35 единиц техники. Для жителей дома развернут пункт временного размещения, передает Радио Маяк.

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