Во время пожара на улице Крейсерной в Самаре погибли два человека
26 января 2019 12:55
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Как сообщалось ранее, пожар в двухэтажном бараке на улице Крейсерной в Самаре произошел вечером 25 января. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Из горящего барака были эвакуированы пятнадцать человек.
Пожар был ликвидирован спустя сорок минут. В тушении было задействовано семнадцать единиц техники и пятьдесят три человека.
В доме обнаружены тела двух человек. Их личности и причина возгорания устанавливаются, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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