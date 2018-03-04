Вечером в Самаре сгорело 50 кв. метров сараев
4 марта 2018 09:54
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Поздно вечером 3 марта по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Кабельная, произошел пожар.
Горели сараи на 50 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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