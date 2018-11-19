Вечерняя поездка на служебном автомобиле закончилась для самарца двумя уголовными делами

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На днях по подозрению в угоне автомобиля сотрудники полиции задержали ранее не судимого 31-летнего самарца. Как следует из собранных материалов, предполагаемый злоумышленник взял ключи от служебной «Газели» и после употребления изрядного количества алкоголя принял решение прокатиться по вечернему городу. Однако метров через 800 около одного из жилых домов на ул. Партизанской он не справился с управлением, допустив столкновение с другим автомобилем. Задержали нетрезвого водителя прибывшие на место ДТП инспекторы дорожно-патрульной службы. Наличие алкоголя в крови задержанного подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Более того, при проверке выяснилось: ранее мужчина уже попадал в поле зрения за управление автомобилем в состоянии опьянения.Чуть позже описываемых событий в отдел полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о пропаже автомобиля обратился руководитель организации. Он пояснил, что ключи от припаркованного служебного автотранспорта также пропали. К исчезновению, как следовало из собранных материалов, мог быть причастен один из сотрудников. Выяснив у заявителя приметы автотранспорта, сотрудники полиции приступили к установлению местонахождения похищенного авто. В ходе работы выяснилось, что угнанный автомобиль попал в ДТП. При сравнении данных водителя попавшего в ДТП автотранспорта и разыскиваемого мужчины сведения совпали.В настоящее время в отношении него возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД.