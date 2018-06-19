В загородном лагере под Сызранью, где потерялся ребенок, сменилось руководство
19 июня 2018 09:59
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В детском оздоровительном лагере «Дружные ребята» в поселке Майоровское Сызранского района сменилось руководство. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в администрации города. С 21 июня свой пост покидает директор, руководившая лагерем три года. С 22 июня, с новым заездом детей, руководить «Дружными ребятами» будет другой начальник.
Смена руководства произошла спустя две недели после громкого случая с потерявшимся ребенком. Напомним, в начале июня девятилетний мальчик не вернулся в лагерь после утренней пробежки. Спустя несколько часов после того, как добровольцы приступили к прочесыванию местности, мальчик был найден живым недалеко от пожарной части в селе Рамено.
Как ранее рассказывал КТВ-ЛУЧ отец ребенка, во время пробежки его сын устал, отбился от группы и пошел пешком, однако свернул не на ту дорогу. После восьмичасовой ходьбы по лесу мальчик сильно устал, но, к счастью, психика ребенка не пострадала.
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