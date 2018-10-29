В цирке львица напала на ребенка
29 октября 2018 09:19
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Уголовное дело возбуждено в Краснодарском каре после нападения львицы на 3-летнюю девочку во время циркового представления, передает ТАСС. Произошло это в Успенском районе.
По предварительным данным, во время шоу с дикими животными, в передвижном цирке, львица набросилась на ребёнка, сидевшего в первом ряду.
Девочку с рваными ранами доставили в реанимацию. По словам дрессировщиков, львица напала на ребенка, после того, как девочка повернулась к ней спиной. Животное не станут усыплять, а передадут в зоопарк, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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