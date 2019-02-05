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В страшном ДТП с фурой и легковушкой на М-5 погибла семья из Самары

5 февраля 2019 11:58
161
В страшном ДТП с фурой и легковушкой на М-5 погибла семья из Самары Выжила только младшая дочка.
Выжила только младшая дочка.

Автомобиль Daewoo Gentra с самарскими номерами попал в смертельное ДТП в Башкирии. Машина залетела под фуру на трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе.

По информации UFA1.RU, иномарка двигалась со стороны Самары. За рулем был 26-летний мужчина, гражданин Узбекистана. Он погиб на месте. Также в иномарке ехали пассажиры — семья из четырех человек. Мужчина с женщиной (муж и жена) и их старший ребенок-подросток тоже погибли. Выжила только самая младшая девочка, дошкольница. Она сейчас находится в больнице.

— Водитель грузовика — житель Челябинской области. МАЗ, в который врезалась легковушка, стоял на обочине. Участок дороги, где произошло столкновение, освещен, но ночью был снегопад, — сообщили местные правоохранители.

По какой причине легковушка вдруг съехала на обочину, еще предстоит выяснить. Сейчас полицейские выясняют причину аварии, пишет 63.ру.

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