В страшном ДТП с фурой и легковушкой на М-5 погибла семья из Самары
5 февраля 2019 11:58
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Автомобиль Daewoo Gentra с самарскими номерами попал в смертельное ДТП в Башкирии. Машина залетела под фуру на трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе.
По информации UFA1.RU, иномарка двигалась со стороны Самары. За рулем был 26-летний мужчина, гражданин Узбекистана. Он погиб на месте. Также в иномарке ехали пассажиры — семья из четырех человек. Мужчина с женщиной (муж и жена) и их старший ребенок-подросток тоже погибли. Выжила только самая младшая девочка, дошкольница. Она сейчас находится в больнице.
— Водитель грузовика — житель Челябинской области. МАЗ, в который врезалась легковушка, стоял на обочине. Участок дороги, где произошло столкновение, освещен, но ночью был снегопад, — сообщили местные правоохранители.
По какой причине легковушка вдруг съехала на обочину, еще предстоит выяснить. Сейчас полицейские выясняют причину аварии, пишет 63.ру.
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