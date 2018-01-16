В школах Самарской области усилят меры безопасности после ЧП в Перми
16 января 2018 12:47
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В Самарской области усилят меры безопасности в образовательных учреждениях в связи с произошедшим ЧП в школе Перми. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.
Руководителям органов управления образованием региона поручено усилить меры по обеспечению безопасного образовательного процесса: усилить контрольно-пропускной режим; повысить бдительность сотрудников объектов образования; отработать порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций.
Также должен быть усилен контроль ответственных лиц за исполнение договоров между образовательными учреждениями и ЧОПами и приняты меры по предотвращению и локализации чрезвычайных ситуаций, пишет Волга Ньюс.
Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков устроили драку в пермской школе №127, пострадали 15 человек; учительница и два мальчика 16 и 10 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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