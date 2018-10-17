В саратовском селе объявлен карантин из-за бешеного верблюда
17 октября 2018 09:44
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В Ивантеевском районе Саратовской области ввели карантин из-за бешенства верблюда. Меры предосторожности приняты на территории ООО "Мерв".
Как сообщает официальный публикатор "Новости Саратовской губернии", из-за болезни животного данная территория радиусом 500 метров объявлена неблагополучной.
Также в радиусе километра от угрожаемой зоны запрещено проводить выставки кошек и собак, осуществлять торговлю животными и отлавливать их с целью вывоза в зоопарк и другие населённые пункты, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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