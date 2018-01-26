В самарском аэропорту «Курумоч» пограничниками задержан подозреваемый в преступлении

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В самарском аэропорту «Курумоч» пограничниками задержан гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение преступления.В ходе осуществления пограничного контроля авиарейса «Самара – Стамбул» выявлен житель Самарской области 1978 года рождения, с июня 2017года находящийся в межгосударственном розыске в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 УК Республики Казахстан«Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».Задержанный передан сотрудникам полиции для совершения процессуальных действий, сообщает пресс-служба Пограничного управления.