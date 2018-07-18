В самарской квартире на ул. Медицинской произошел хлопок газа, пострадала женщина

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В ночь с 17 на 18 июля в одной из квартир дома, расположенного по улице Медицинской в Куйбышевском районе города Самары произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого женщина, 1939 года рождения получила ожоги рук и была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначено судебно – медицинское исследование. По предварительным данным, в квартире, где произошел хлопок газовоздушной смеси, была утечка бытового газа. Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК РФ по Самарской области.