В результате ДТП в Тольятти пострадал пешеход
7 декабря 2018 13:25
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ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 20:20. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2111, двигался по улице Диагональная в направлении улицы Кунеевская, допустил наезд на пешехода 1970 года рождения, который двигался без светоотражающих элементов по левому краю проезжей части дороги по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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