В речном порту Сызрани выявлен браконьер с раками

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе рейда выявили жителя Октябрьска, который осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов.В акватории реки Волга напротив города Октябрьск Самарской области 19-летний молодой человек ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова. С помощью 8 таких ловушек он успел выловить 263 рака, после чего его преступная деятельность была пресечена сотрудниками транспортной полиции. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 30 245 рублей.Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы сроком до 2 лет.