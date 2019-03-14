В рамках рейда по должникам-алиментщикам самарские судебные приставы посетили свыше тысячи граждан.

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На прошлой неделе судебные приставы УФССП России по Самарской области провели рейд по должникам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментных платежей. Только за один день работникам ведомства удалось посетить свыше 1 тысячи 200 граждан. В рамках 128 исполнительных производств установлены источники доходов. По 60 исполнительным производствам были вынесены постановления о наложении ареста на имущество должников. За 2 месяца 2019 года всего было составлено 452 акта описи и ареста имущества должников по алиментам на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, а по 442 исполнительным производствам производится оценка имущества и передача его на реализацию. Взыскано в результате рейда более 530 тысяч рублей.К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ на сроки от 20 до 120 часов привлечено 42 алиментщика. За 2 месяца 2019 года возбуждено 307 дел об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и 154 уголовных дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».