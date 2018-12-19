В поселке в Самаре ввели карантин по бешенству
19 декабря 2018 12:09
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До 17 февраля 2019 года в Самаре будут действовать ограничительные мероприятия. Это связано с объявлением карантина по бешенству.
Судя по постановлению, которое подписал врио председателя правительства Самарской области Александр Нефёдов, зараженное животное выявили на окраине города.
— Признать территорию поселка Южного Красноглинского района неблагоприятной по бешенству животных. Поэтому в его границах будут действовать запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, торговлю домашними животными. Также нельзя вывозит питомцев за пределы поселка и проводить отлов диких животных, — говорится в документе.
Также сейчас карантин по бешенству действует в Сызрани. Поводом для этих мер стало нападение собаки на трехлетнего мальчика. Когда животное поймали и обследовали специалисты, оказалось, что оно болело бешенством, пишет 63.ру.
pixabay.com
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