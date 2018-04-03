В поселке Волжский горел дом на 80 кв. метрах

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Вечером 2 апреля по адресу: м.р. Красноярский, п. Волжский, ул. М.Горького, произошел пожар. Горел частный дом на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.