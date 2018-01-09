В период новогодних праздников в Самарской области не было массовых нарушений порядка

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В период с 1 по 8 января 2018 года на территории Самарской области прошли массовые мероприятия, в которых приняло участие около 100 000 человек.Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан осуществляли 1627 сотрудников органов внутренних дел, свыше 250 активистов ДНД, сотрудники Россгвардии, а также работники частных охранных организаций и представители казачьего общества.Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не допущено.Всего в этот период зарегистрировано 282 преступления, из них в отношении граждан: 11 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 108 краж личного имущества. В том числе, 53 преступления совершены в нетрезвом состоянии.Составлено 544 протокола об административном правонарушении, из них 44 – за мелкое хулиганство, сообщает облМВД.